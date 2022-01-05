وفد من 'حماس' يشارك في إحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني بطهران

العالم- فلسطين

وجاء على الموقع الرسمي لـ"حماس" الأربعاء؛ ترأس رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، خليل الحية، وفد حماس الى طهران وضم كلاً من القياديين في الحركة، أسامة حمدان، وخالد القدومي.

وشارك الوفد في فعاليات إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، وفي مؤتمر علمي نظمته مؤسسة "مدرسة الحاج قاسم"، بالإضافة إلى ندوة فكرية سياسية أقامها "المجمع العالمي للصحوة الإسلامية".

وكان الفريق قاسم سليماني قد استشهد في غارة استهدفت سيارته نفذتها القوات الجوية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020، حيث كان برفقة العضو البارز في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي سقط شهيدا ايضا في الغارة الغادرة، ويعرف الرفيقان سليماني والمهندس بأنهم مهندسا هزيمة جماعة "داعش" الوهابية في سوريا والعراق.