الإيراني مهدي طارمي ضمن المرشحين النهائيين لجائزة بوشكاش

العالم - ایران

والهدف الذي سجّله المهاجم الإيراني لفريق بورتو البرتغالي في شباك فريق تشيلسي، وضع صاحبه على قائمة المرشحين النهائيين الثلاثة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم عام 2021.

يذكر أن مهدي طارمي كان قد سجل هدفا في شباك نادي تشيلسي في مباراة إياب دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا حيث وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحد أفضل الهدافين لعام 2020.

وسيتنافس طارمي مع اللاعب التشيكي باتريك تشيك عن هدفه في مباراة جمهورية التشيك ضد اسكتلندا (دوري أبطال أوروربا) علی احراز الجائزة.

کما سيتنافس مع الأرجنتيني إريك لاميلا عن هدفه في مباراة نادي أرسنال ضد توتنهام هوتسبر(الدوري الإنجليزي الممتاز) على الفوز بجائزة بوشكاش.