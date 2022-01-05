الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس

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وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات عن كثب، في ضوء الاحتجاجات المستمرة في كازاخستان المرتبطة بشكل أساسي بالزيادة الأخيرة في أسعار الغاز المسال.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف المعنية إلى "التصرف بمسؤولية وضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف" في البلاد، "مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي".

توقع الاتحاد الأوروبي في بيانه أن يبقى المتظاهرون "غير عنيفين وأن يتجنبوا أي تحريض على العنف"، داعيا السلطات إلى "احترام الحق الأساسي في الاحتجاج السلمي والتناسب في استخدام القوة عند الدفاع عن مصالحها الأمنية المشروعة، والوفاء بالتزاماتها الدولية"، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي.

"كازاخستان شريك مهم للاتحاد الأوروبي. في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المعززة بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان، نعتمد على كازاخستان في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت وخارجه".

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى "السعي من أجل الحل السلمي للوضع من خلال الحوار الشامل مع جميع أصحاب المصلحة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارًا من اليوم يترأس مجلس الأمن في البلاد.

ونقلت الصحيفة الكازاخستانية "إنفورمبورو.كا زد. " مقتطفات من خطاب توكاييف: "من اليوم فصاعدًا، أترأس مجلس الأمن في كازاخستان".

ووفقًا لـ "إنفورمبورو.كا زد "، وعد توكاييف بـ "الخروج بحزمة جديدة من المقترحات" في المستقبل القريب.

وكان أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، عمل كرئيس مدى الحياة لمجلس الأمن.

وفي السياق نفسه، أكد توكاييف أن المحتجين كانوا منظمين بشكل جيد خلال أعمال الشغب. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كرئيس ملزم بحماية أمن المواطنين والإجراءات التي تم اتخذتها تهدف إلى حماية سكان كازاخستان".