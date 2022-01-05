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خروج محطة كهرباء تل تمر من الخدمة جراء العدوان التركي

خروج محطة كهرباء تل تمر من الخدمة جراء العدوان التركي
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

قصف الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بشكل عنيف بلدة أبو راسين والقرى الواقعة شمال تل تمر في ريف الحسكة الشمالي بسوريا مساء اليوم ما أدى إلى خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة.

العالم - سوريا

وفي تصريح لـ سانا أفاد مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة بأن القصف العنيف للاحتلال التركي على قرية أم الكيف في منطقة تل تمر أسفر عن تضرر خط (66 ك.ف) ما أدى إلى خروج المحطة من الخدمة وحرمان الأهالي في ناحية تل تمر والقرى المحيطة بها من الكهرباء مشيراً إلى أن الشركة ستباشر بأعمال صيانة الخط المذكور بأسرع وقت وإعادة وضعه في الخدمة مجدداً.

وذكر مراسل سانا في الحسكة في وقت سابق أن الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا على بلدة أبو راسين والقرى الواقعة شمال تل تمر بسلاح المدفعية والصواريخ ما أدى الى تضرر عدد من المنازل ونزوح الأهالي بعيداً عن اعتداءات المحتل التركي ومرتزقته.

وشهدت قرى ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي في الثلاثين من الشهر الماضي نزوح مئات الأسر من جراء العدوان الوحشي لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته والذى أدى الى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

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