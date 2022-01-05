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موسكو: لايمكن تقييد مفاوضات فيينا بمهلة محددة

موسكو: لايمكن تقييد مفاوضات فيينا بمهلة محددة
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد كبير المفاوضين الروس بمفاوضات فيينا ميخائيل اوليانوف حول ازالة الحظر الجائر على ايران ان هذه المفاوضات لايمكن تقييدها بمهلة محددة.

العالم -أوروبا

وورد في تغريدة كتبها میخائیل اولیانوف على موقع تويتر اليوم الاربعاء: إن أيا من الوفود المفاوضة تستطيع تحديد مهلة للمفاوضات الا ان النشاطات الدبلوماسية لاتتبع مشاريع متشددة وصلبة وتحديد مهلة معينة.

وفي سياق متصل كتب اوليانوف تغريدة أخرى على موقع تويتر ورد فيها: إن مفاوضات فيينا لرفع الحظر تمضي ببطئ لكنها مستمرة.

وأشار الى الاجتماع بين مندوبي (4+1) مع مندوب اميركا وعدّه فرصة لتقييم أحدث المستجدات على صعيد المفاوضات.

ويشار الى ان الاطراف الغربية في المفاوضات تؤكد على تحديد مهلة مصطنعة للوفد المفاوض الايراني من أجل ممارسة الضغوط عليه فيما أكدت طهران رفضها لأية مهلة في المسار التفاوضي.

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موسكو: لايمكن تقييد مفاوضات فيينا بمهلة محددة

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