سوريا.. عدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة

العالم - سوريا

وأكد مصدر ميداني أن "جيش العدو الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة (الحرية) الواقعة على خط (برافو) الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.

"سبق هذا العدوان تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة... الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

وتقع بلدة الحرية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيش السوري وجيش الإحتلال الإسرائيلي، وهي منطقة أقرتها الأمم المتحدة في العام 1974 بين خطين وهميين يدعيان (برافو) شرقا و(ألفا) غربا، وذلك بهدف الفصل بين القوات المتحاربة عقب (حرب تشرين) التي كانت قد اندلعت بين الطرفين قبل ذلك بعام.