الحوثي يشيد بمواقف قبائل مأرب وشبوة والبيضاء ودورها في مواجهة العدوان

العالم - اليمن

وأكد الحوثي، في استقبال مديرية الثورة بأمانة العاصمة الأربعاء ، لقبائل من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، أن أبناء اليمن لا تفرق بينهم طائرات أو دبابات وينبذون كل أصناف الطائفية والمناطقية والجهوية، ويقفون صفاً واحداً دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة.

وقال “إن أبناء الشعب اليمني يجتمع شتاتهم اليوم ويستضيفوا بعضهم البعض بحكمة يمانية تتفجر بها جوانحهم في مواجهة طغيان العدوان وحربه البربري”.

وأضاف “إن الشعب اليمني يدعو إلى عبادة الله وتوحيد الصفوف ولا يمكن أن يدعو للانحلال أو الترفيه كما يحدث في السعودية والإمارات اليوم من دعوات منافية للقيم الإسلامية”.

وأشار محمد علي الحوثي إلى مخططات ومشاريع دول العدوان الهادفة تمزيق الشعب اليمني واستهداف هويته الإيمانية من خلال الحرب الناعمة .. لافتاً إلى أن اليمنيين يتصدون اليوم لتلك المشاريع والثقافات الهدامة، تجسيداً لتمسكهم بالنهج المحمدي.

وحمّل قبائل محافظات مأرب وشبوة والبيضاء نقل تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، إلى قبائل ووجهاء شبوة ومأرب والبيضاء، ورسالة السلام والمحبة.

وأشاد عضو السياسي الأعلى باستقبال أبناء مديرية الثورة لقبائل المناطق المحررة في محافظات شبوة والبيضاء ومأرب وكرم الضيافة.

وفي الاستقبال الذي حضره مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر وعضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي أحمد العزاني وعضو هيئة المظالم بالرئاسة القاضي منصور العرجلي، رحب وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني بوفد قبائل ووجهاء مأرب وشبوة والبيضاء.

وأشاد بمواقف أبناء تلك المحافظات في الانتصار لقيم الكرامة والعزة وإعلان دعمهم لمعركة التصدي لمؤامرات العدوان التي تتربص باليمن أرضاً وإنساناً.

من جانبه أشار مدير مديرية الثورة عقيل السقاف، إلى أن اللقاء يجسد عراقة القبيلة اليمنية الأصيلة .. لافتاً إلى أن استكمال تحرير المناطق المحتلة، واجب على كافة أبناء وقبائل الشعب اليمني.

بدورهم عبر وفد قبائل مأرب وشبوة والبيضاء، عن الامتنان لأبناء مديرية الثورة والأمانة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكدوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير بقية مناطق محافظتي شبوة ومأرب والمحافظات المحتلة وإفشال مخططات العدوان .. مشيرين إلى استمرار الزيارات واللقاءات في إطار تجسيد وحدة الصف الوطني.

حضر الاستقبال رئيس لجنة التخطيط بمحلي الأمانة شرف الهادي والوكيل علي اللاحجي، ورؤساء الشعب الإستئنافية والمحاكم الابتدائية بالأمانة ومدير مؤسسة الشهداء بالأمانة وقيادات محلية ومدراء مكاتب وعدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية.