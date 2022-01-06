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كازاخستان..جميع المنظمات المالية توقف أنشطتها

كازاخستان..جميع المنظمات المالية توقف أنشطتها
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت جميع المنظمات المالية في كازاخستان أنشطتها بعد عملية مكافحة الإرهاب والاضطرابات في الإنترنت، حسب ما أوردته قناة "خبر 24" التلفزيونية في إشارة إلى السكرتير الصحفي للبنك الوطني أولجاس رمضانوف.

العالم-اسيا والباسفيك

و"أبلغت وكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية والمصرف الوطني لكازاخستان، مع مراعاة قيام وكالات إنفاذ القانون بعمليات مكافحة الإرهاب ومع مراعاة الاضطرابات المؤقتة في الإنترنت، .. بالتعليق المؤقت لأنشطة كافة المؤسسات المالية ".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف أيضًا إلى حماية صحة وحياة موظفي وعملاء المؤسسات المالية.

ودأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات.

وأوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.

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