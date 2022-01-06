وزيرالصحة اللبناني: اقفال المدارس يشكل مأساة وسنتشدد بالاجراءات الوقائية ضد كورونا

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم العالي، لفت الأبيض إلى أن السؤال الذي كان مطروحاً أمامنا في الاجتماع مع وزارة التربية أمس: هل الوضع الوبائي يستوجب إطالة العطلة واقفال المدارس أم لا؟.

ورأى أن العودة للمدارس اذا ما توفرت لها الظروف الصحيحة، يمكن ان تساهم بانتشار الوباء، لذلك كان هناك إصرار على أن نقبل التحدي، والموضوع الأول هو التشدد بالإجراءات الوقائية التي وضعت صمن بورتوكول الوزير بالتعاون مع وزارة التربية والمنظمات الدولبة القائم على اجراءات الوقاية، وأهمها ارتداء الكمامة.

فاضاف إننا كلنا نعرف عن الوضع الوبائي في لبنان وما شهدناه من تصاعد في الإصابات، هو انعكاس للمتحور الجديد الأشد انتشارا من جهة، والذي ينعكس في زيادات عالية جدا في كل العالم،.كما انه لا شك أن التجمعات التي رأيناها في الأسبوعين الاخيرين في فترة الاعياد كان لها مساهمة كبيرة بالانتشار والارتفاع من جهة أخرى.

وأشار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إلى أنه سيكون هناك عودة آمنة الى المدارس، ونحتاج الى الاعلام لدعم عودة التلاميذ.

ولفت الحلبي، خلال مؤتمر الصحفي ، إلى أن العام الدراسي لا ينتظر، ولن نقبل بخسارة عام جديد مهما كانت التضحيات، لأن مصلحة الاجيال هي في رأس الأولويات وذلك عبر العلم والتحصين والتنبه.

وأكدإننا نعول على تعاون لصيق مع وزير الصحة وفريق عمل الوزارة والجمعيات والمتطوعين، للقيام بحملات التطعيم والمتابعة، كما نعول على وعي المجتمع بخطورة عدم أخذ اللقاح، شاكراً منظمة اليونيسف على الدعم المادي وتوفير مقومات العودة سابقا ولاحقا.

كما طلب من المزيد من الكمامات وادوات التعقيم والنظافة، ونشكر الصليب الأحمر ومتطوعيه الذين لبوا النداء في كل الحملات الأخيرة. وشدد على أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين عودة آمنة للمدارس ، هي إصدار التعاميم اللازمة للبروتوكول الصحي، وانتاج عدد من المقاطع التوعوية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، ونتمنى عرضها على وسائل الإعلام، لأن له الدور التوعوي الأهم ونحتاج مساعدته.

وأفاد بأن الوزارة توزع الكمامات على القطاع الرسمي بالتعاون مع اليونسف، وأنشأت غرفة عمليات تدير ملف كورونا بالتعاون مع الصليب الأحمر. كما تنشر الوزارة كل الإصابات بطريقة شفافة يستطيع أي شخص الولوج اليها لمعرفة عدد الإصابات بكل مدرسة أو محافطة.