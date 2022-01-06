الكاظمي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان "الكاظمي زار نصب الجندي المجهول وسط بغداد بمناسبة الذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي".

واضاف، ان "رئيس الوزراء، وضع بهذه المناسبة إكليلاً من الزهور إحياءً واستذكاراً لتضحيات جند العراق من الشهداء والمفقودين"، مشيرا الى انه "قرأ سورة الفاتحة ترحماً على الأرواح الطاهرة التي بذلت في سبيل رفعة العراق وحفظ كرامة شعبه".

كما حضر الفعاليات العسكرية لصنوف القوات المسلحة في الذكرى الـ101 لتأسيس الجيش العراقي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الجيش بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "وقفة إجلال لجيشنا العراقي البطل بعيده الـ101، وتحية لكل يد قاتلت دفاعاً عن العراق، وعين سهرت تحمي حدوده".

وأضاف: "جيشنا بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل، بكم هزمنا الإرهاب ونصون الهوية العراقية، هنيئاً لكم حبّ العراقيين، والمجد والرفعة لكل شهدائنا حماة الوطن الغالي".