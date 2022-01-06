إيران تتشح بالسواد في ذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام)

العالم - مراسلون

بسم الله الرحمن الرحيم ((قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)) ، هذه الآية من الذكر الكريم ، كافة لترتدي مدن اايران الاسلامية ثوب الحداد لمصاب فلذة كبد الرسول الاكرم (ص) وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

انها لوحة بشرية من العشق والحسن والخدمة فالكل أتى ليخدم في ذكرى استشهاد بضعة الرسول وريحانته، وكل بطريقته.





مشهد فاطمي حزين يسود في خوزستان ويخيم على الحسينيات في جنوبي غربي ايران التي أصبحت القبلة في هذه الايام لتستقبل عشاق بيت النبوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...