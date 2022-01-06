كازاخستان.. الشرطة تعتقل نحو ألفي متظاهر في ألما آتا

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "موظفي إدارة الشرطة في ألما آتا تقدموا لتنظيف الشوارع. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المخالفين. وإجمالاً، تم إحضار حوالي ألفي شخص إلى الشرطة".

وحسب وكالة سبوتنيك، أظهر مقطع فيديو "عملية تنظيف شوارع ألما آتا واحتجاز مثيري الشغب".

ونتيجة للاحتجاجات تأثرت حوالي 300 مؤسسة تجارية ونقلية، وتعرضت حوالي 6 محلات أسلحة للنهب.

وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث المظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.



وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان خلال اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى وقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.