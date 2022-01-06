الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كازاخستان.. الشرطة تعتقل نحو ألفي متظاهر في ألما آتا

كازاخستان.. الشرطة تعتقل نحو ألفي متظاهر في ألما آتا
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الداخلية الكازاخستانية اعتقال نحو ألفي متظاهر في ألما آتا، اكبر المدن الكازاخية.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن "موظفي إدارة الشرطة في ألما آتا تقدموا لتنظيف الشوارع. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المخالفين. وإجمالاً، تم إحضار حوالي ألفي شخص إلى الشرطة".

وحسب وكالة سبوتنيك، أظهر مقطع فيديو "عملية تنظيف شوارع ألما آتا واحتجاز مثيري الشغب".

ونتيجة للاحتجاجات تأثرت حوالي 300 مؤسسة تجارية ونقلية، وتعرضت حوالي 6 محلات أسلحة للنهب.

وقبل أيام اندلعت احتجاجات في المناطق الغربية من كازاخستان على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الغاز، ورغم إعلان الحكومة أنها ستعيد النظر في قرارها بعد حدوث المظاهرات، إلا أن المظاهرات لم تهدأ بل امتدت إلى أنحاء أخرى في البلاد.

وتحولت الاحتجاجات في كازاخستان خلال اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى وقوع قتلى ومصابين من الطرفين، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

روابط ذات صلة

كازاخستان تغرق بالفوضى والرئيس يحذر من تعرض البلاد لعصابات ارهابية

أرمينيا ترسل حوالي 70 جنديا إلى كازاخستان

مقتل 13 شرطيا وإصابة 353 آخرين في مدينة ألما آتا الكازاخية

كازاخستان..مسلحون يحاصرون مستشفيين رئيسيين في ألما آتا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران تتشح بالسواد في ذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام)

فصائل المقاومة الفلسطينية تنعي الشهيد باكير حشاش

كازاخستان.. الشرطة تعتقل نحو ألفي متظاهر في ألما آتا

الحرية والتغيير السودانية تنفي إجراء أي نقاشات حول إعلان سياسي جديد

وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع طويل مع المرض

العميد فدوي: الانتقام من آمري اغتيال الشهيد سليماني حتمي