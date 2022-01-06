اليمن..تنظيم "مستقبل العدالة" يحيي ذكرى سنوية استشهاد سليماني والمهندس

العالم-اليمن

وفي الفعالية، أشاد وزير الثروة السمكية، محمد الزبيري، بمآثر الشهيدين سليماني والمهندس وأدوارهما النضالية تجاه الأمة، وتضحيتهما في الدفاع عن قضاياها المصيرية، وأبرزها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأكد أن سليماني والمهندس مثالان يُحتذى بهما في جمع كلمة الأمة والدفاع عن هويتها وحريتها وكرامتها، فضلاً عن كونهما قائدين من قيادات محور المقاومة، الذي وقف بكل قوة في وجه المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة.

وأشار الوزير الزبيري ، إلى أن اليمن وضمن محور المقاومة، يسجل أروع صفحات البطولة والصمود والانتصارات في وجه العدوان الأمريكي – السعودي على مدى سبع سنوات.

كما أكد ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز وحدة محور المقاومة، والسير على نهج سليماني وأبو مهدي، اللذين ضحى بنفسيهما في سبيل الأمة وقضاياها العادلة.

من جانبه، اعتبر نائب أمين عام تنظيم مستقبل العدالة، فؤاد الراشدي، سليماني والمهندس من الأبطال الذين سفكت دماؤهم من أجل حرية الأمة واستقلالها، ووقفوا بشجاعة أمام أمريكا والعدو الصهيوني ومشروعهما التدميري الرامي إلى سلب كرامة الأمة واستعبادها.

وقال: “قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تحركا تحرك الأحرار، دفاعاً عن الأمة في مواجهة الأخطار، فكانا أنموذجاً لكل الشهداء”.

تخللت الفعالية، بحضور قيادات سياسية وعسكرية وحزبية وأكاديمية، ريبورتاج مصوّر تضمن كلمات قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي والسيد حسن نصر الله، وعدد من الشخصيات عن الشهيدين، وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد.