الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما قاله امير عبداللهيان عن جديد المفاوضات النووية والعلاقات مع السعودية

هذا ما قاله امير عبداللهيان عن جديد المفاوضات النووية والعلاقات مع السعودية
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، امكانية الوصول إلى اتفاق جيد في فيينا إذا امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة اللازمة لذلك.

وقال عبد اللهيان خلال حديث لقناة الجزيرة: “يمكن الوصول إلى اتفاق جيد في فيينا إذا امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة، ونطالب برفع العقوبات التي فرضها ترمب خاصة ما يتعارض مع الاتفاق النووي".

وأضاف: حذرنا جيراننا من أن التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي وهم أول من سيدفع الثمن، والعمل جار على اتفاقية استراتيجية مع ‎روسيا وسنعلن التفاصيل قريباً.

وحول العلاقات مع الدول العربية أكد أن الحوار مع ‎السعودية إيجابي وبناء وإيران مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، معتبراً أنّ السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنّ هناك إمكانية تطوير حوار إقليمي واسع يشمل السعودية و‎مصر و‎تركيا لحل مشاكل المنطقة.

یتبع

روابط ذات صلة

عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد: لا مكان للصهيونية في مستقبل العالم

أمير عبد اللهيان: سنلاحق قانونيا الهجمات الإلكترونية ضدنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العالم المصري فاروق الباز يطالب بإعدام هؤلاء ونصب مشانقهم!

فصائل غزة تُمهل الاحتلال حتى الخميس: صبرنا نفد والخيارات مفتوحة

فيديو: ردة فعل عجيبة لسفاح الاسماعيلية لحظة النطق بحكم الإعدام عليه!

برنامج الأغذية العالمي يرسل شحنة دقيق فاسد إلى اليمن!

مصر ليست كُهْنة.. علاء مبارك يثير جدلا بعد رده على السيسي!

هذا ما قاله امير عبداللهيان عن جديد المفاوضات النووية والعلاقات مع السعودية