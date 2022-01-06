هذا ما قاله امير عبداللهيان عن جديد المفاوضات النووية والعلاقات مع السعودية

وقال عبد اللهيان خلال حديث لقناة الجزيرة: “يمكن الوصول إلى اتفاق جيد في فيينا إذا امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة، ونطالب برفع العقوبات التي فرضها ترمب خاصة ما يتعارض مع الاتفاق النووي".

وأضاف: حذرنا جيراننا من أن التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي وهم أول من سيدفع الثمن، والعمل جار على اتفاقية استراتيجية مع ‎روسيا وسنعلن التفاصيل قريباً.

وحول العلاقات مع الدول العربية أكد أن الحوار مع ‎السعودية إيجابي وبناء وإيران مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، معتبراً أنّ السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنّ هناك إمكانية تطوير حوار إقليمي واسع يشمل السعودية و‎مصر و‎تركيا لحل مشاكل المنطقة.

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