الحیاة العادية للشعب الإيراني رغم الحظر الأميركي

العالم - من ايران

حاولت وسائل الإعلام العالمية خاصة وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية من خلال بث مختلف الأخبار والتقارير الإيحاء بأن إجراءات الحظر كان لها تأثير فعال ومؤثر على حياة الشعب الإيراني.

ولكن ما هو الواقع يا ترى؟ وما الذي يجري في الشارع الإيراني؟ وما مدى تأثُر الحياة اليومية في إيران بالحظر؟ سنجيب على هذه الأسئلة مع إلقاء نظرة على الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر الجارية في فيينا هذه الأيام .. فتفضلوا بالبقاء معنا.

نبدأ جولتنا من مقال نشر مؤخراً في صحيفة الواشنطن بوست بعنوان "تشريح فشل الحظر" بقلم دانيال دريسنر أستاذ السياسة الدولية، سلط فيه الضوء على جوانب وأبعاد أخرى من حملة الضغوط القصوى ضد إيران، مستشهداً بذلك بآراء عدد من الخبراء الذين أجمعوا على فشل هذه الحملة. وأكد المقال إن هذه السياسة لن يتمخض عنها سوى التخبط والفوضى. وتابع كاتب الواشنطن بوست بالقول إن إيران تواصل مسيرتها بثبات أكثر من ذي قبل بعد رئاسة ترامب، ولا نجاح يلوح بالافق بالنسبة للولايات المتحدة في هذا المجال.

وليس من السيئ في هذا السياق أن نلقي نظرة على مقال نشر في نيسان أبريل الماضي في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان، فشل الضغوط القصوى على إيران. هذا المقال أشار إلى تصريح لوزير الخزانة الأميركي في عام ألفين وستة عشر أعلن فيه بأن الاستخدام المفرط لإجراءات الحظر المالية قد يتمخض عنه نتائج وتأثير عكسي. وأضاف إذا سئمت الدول الأخرى من التهديد الأميركي بمعاقبة البنوك والشركات التي تتعامل مع إيران في جميع أنحاء العالم، فإنه سيمكنها البحث عن بدائل للنظام المالي الأميركي. وحينها لن يفقد الحظر الأميركي قوته فحسب، بل وأن البنوك الأميركية ستفقد مركزيتها أيضاً.

إلى ذلك كتبت صحيفة نيويوركر في تقرير مفصل حول برنامج إيران النووي والصاروخي قبل أيام قليلة نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قولهم إن خيارات مثل إجراءات الحظر قد إستُنفِدت وأصبحت بالية. وتابعوا بالقول أنه بات من الواضح أن الحظر لم يسفر عن النتائج التي أردناها جميعاً.

-تتناول بعض المقالات الغربية بما في ذلك مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة الواشنطن بوست بعنوان تشريحُ حظرٍ فاشلٍ، عدم فعالية إجراءات الحظر على إيران. من وجهة نظركم ما مدى فعالية الحظر؟ وعندما يتم فرض حظر على كل شيء لفترة طويلة ترى هل سيظل الحظر ذا تأثير فاعل؟ وكيف تجري الأمور بالنسبة لحياة الناس اليومية؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "من إيران " مع ضيف الحلقة :

الدكتور سيد مصطفى خوش جشم خبير القضايا الدولية