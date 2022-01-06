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دلالات وخلفيات ضبط السفينة العسكرية الاماراتية المعتدية

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير العسكري خالد الغراب ان ضبط السفينة العسكرية الامارتية في المياه اليمنية، من قبل القوات اليمينة فرضت معادلة جديدة في التصدي للعدوان السعودي على اليمن.

العالم - خاص بالعالم

وقال غراب في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المعادلة الجديدة في التصدي للعدوان السعودي على اليمن من قبل القوات اليمنية هي المعادلة البحرية، وتاتي استكمالا للعمليات العسكرية الجوية والبحرية. واضاف: أن المعادلة البحرية ستسمر بالاضافة الى بقية العمليات العسكرية.

اوضح الخبير العسكري ان، احتجاز السفينة الإماراتية بعد دخولها المياه الإقليمية يأتي عقب جهد استخباري، وفرض السيادة اليمنية على البحر.

واشار الغراب ان اختيار توقيت ضبط السفينة العسكرية الاماراتية جاء متزامنًا مع دخول السنة 2022 الجديدة وذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس.

وشدد غراب الى ان القوات اليمنية كانت على أهبة الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع السفن الاميركية إن تدخلت للافراج عن السفينة الاماراتية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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