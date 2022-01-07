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بالوثيقة.. امر اداري باحالة محافظ النجف الى التقاعد

بالوثيقة.. امر اداري باحالة محافظ النجف الى التقاعد
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اصدرت محافظة النجف الاشرف في العراق، أمس الخميس، امراً ادارياً باحالة المحافظ لؤي الياسري الى التقاعد وفقاً لاحكام القانون.

العالم - العراق

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