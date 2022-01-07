الكاظمي يأمر بالتحقيق في جريمة الإعلام وملاحقة المتورطين

العالم - العراق

ووجه الكاظمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين المتورطين في هذه العملية البشعة".

وكان الحشد الشعبي أعلن امس أستشهاد خمسة أشخاص خلال اقتحام مسلحين مجهولين لمنزل منتسب في الحشد بمنطقة المعالف التابعة لحي الاعلام غربي العاصمة بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن "منزل المنتسب في اللواء 45 بالحشد الشعبي "أحمد عبد المطلب"، تعرض الخميس الى هجوم مسلح أدى الى استشهاد خمسة من افراد عائلة المنتسب الذين كانوا يتواجدون في المنزل ساعة الهجوم، فيما أصيب المنتسب بجروح بليغة نقل على اثرها الى احدى مستشفيات بغداد".