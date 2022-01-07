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الدفاع الروسية تعلن استمرار نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان

الدفاع الروسية تعلن استمرار نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات النقل العسكرية تواصل نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان.

العالم-روسيا

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرات النقل تستخدم المطارات الواقعة في مقاطعات موسكو، وإيفانوفو، وأوليانوفسك،.

ووفقا للوزارة فإن وحدات حفظ السلام التي تم نشرها في كازاخستان وصلت إلى مواقعها لأداء المهام الموكلة إليها.

كذلك أعلنت الوزارة أن قوات المظليين الروس التابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تتواجد الآن في هذه المطارات استعدادا لنقلها إلى كازاخستان.

وأعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أمس الخميس، أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، وأكدت أن وحدة من القوات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها هناك.

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