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شاهد.. دمشق تحيي ذكرى شهداء القادة وتذكر بطولاتهم

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

احيت السفارة الايرانية في دمشق، ذكرى استشهاد القائديين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، في مهرجان خطابي حضره شخصيات سياسية وقيادات سورية وحشد شعبي واهالي الشهداء

العالم - مراسلون


من جديد تتصدر دمشق مشهد احياء ذكرى الشهداء القادة الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، في مهرجان سياسي شعبي حاشد، مهرجان حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية وسفراء ورجال دين، تخلله كلمة للرئيس بشار الأسد ألقتها ممثلته الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية خلال المهرجان التأبيني.

وقالت شعبان خلال المهرجان:"المعادلة التي دفعت قادة الولايات المتحدة لارتكاب هذه الجريمة النّكراء بحقّ الشهيد سليماني وزميله المهندس ليست عسكرية بحتة وإنما تتجاوز الحدود الميدانية إلى المفاهيم الفكرية والثقافية والأخلاقية.ئلقد فهم الشهيد سليماني جوهر الاستراتيجية المعادية لمحور المقاومة، وعمل من خلال كلّ مهمّة تصدّى لها على تقويض أسس هذه الاستراتيجية".


وبالرغم من مرور عامين على استشهاده اكد المشاركون ان مدرسة الشهيد سليماني لاتزال حاضرة في ميدان المقاومين في العالم فهي لا تعرف الا المقاومة وتحرير الارض.

وقال الخبير الإستراتيجي حسن حسن:" هذه رسالة استراتيجية على العالم ان يفهمها خاصة أصحاب نظرية القوة والغطرسة والهيمنة ليفهموا بأنهم يمتلكون قوات القتل والإبادة لكنهم عاجزون عن السيطرة على الإرادة، نجم الشهيد القائد قاسم سليماني اليوم هو اكثر سطوعا واكثر انتشاراً في نفوس الأجيال".

المهرجان تخلله قصائد شعرية ومعرض لوحات جسدت بطولات القائديين الشهيدين حملت دلالات لا تحمل التأخير ارسلت من دمشق الى كل العالم، ان الشهيد سليماني سيبقى حي في ذاكرة السوريين والى الابد.

رسائل عدة حملها مشاركون في دمشق في ذكرى شهداء القادة تؤكد ازدياد وعي الشعوب بدور الشهيد قاسم سليماني ورفاقه وأن ستحمل الوفاء للشهداء القادة للحاج قاسم جامع الميادين وقاسم ساحات المواجهة والإنتصارات والمهندس داحر الإرهاب في العراق.

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