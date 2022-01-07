ضربة موجعة للمنتخب العراقي قبل مواجهة ايران

العالم - العراق

وأثبتت الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لفريق الشرطة، متصدر الدوري المتتاز، أمس الخميس، إصابة اللاعب محمد قاسم بتمزق في العضلة الرباعية الأمامية للقدم اليسرى، ما يستدعي خضوعه لراحة سلبية قد تستغرق 3 أسابيع.

وقال نادي الشرطة، في بيان، إن اللاعب كان قد شعر ببعض الآلام في الفخذ، وأثبتت الفحوصات بعد ذلك تعرضه لتمزق من الدرجةِ الثانية، يستدعي إراحته سلبيا لمدة 3 أسابيع.



وأضاف: "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي بعد انقضاء المدة السلبية، من أجل العودة واللحاق بمبارياتِ الفريق في الدوري الممتاز".



وأشار إلى أن قاسم تحامل على إصابته، من أجل المشاركةِ مع فريقه في المباراة الماضية أمام الزوراء، والاستمرار في الصدارة.



وفي ظل غياب محمد قاسم، فإن المنتخب العراقي سيفتقد أحد أبرز لاعبيه في مواجهتي إيران ولبنان المقبلتين، لحساب تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر ان يتجمع المنتخب العراقي في 17 من الشهر الحالي في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث سيخوض مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في 27 من هذا الشهر في العاصمةِ طهران.