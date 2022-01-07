العالم-التواصل

الامام الخامنئي يحيي مجلس عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)

مرقد السيدة المعصومة بمدينة قم ف ذكرى وفاة الزهراء (س)

مراسم تشييع رفات 150 شهيدا من شهداء الدفاع المقدس في طهران

اجواء مرقد الشهيد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان الايرانية

احتفالات في الخليل بعد فك الاسير هشام ابوهواش اضرابه عن الطعام

المانيا..رعاة من الاغنام والماعز مجسما لحقنة من اجل التشجيع في اخذ اللقاح ضد كورونا

فنان يحول رمال الشواطىء في هونغ كونغ الى لوحات فنية عملاقة

الاحوال الجوية السيئة تحدث ازمة مرورية في الولايات المتحدة