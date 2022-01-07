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الامام الخامنئي يحيي مجلس عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

العالم-التواصل

الامام الخامنئي يحيي مجلس عزاء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س)

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