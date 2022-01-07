شاهد.. تعرف على فن الفسيفساء في فلسطين

العالم - فلسطين

فن الفسيفساء.. جزء أساسي ومعلم رئيسي حواه التراث الثقافي الفلسطيني منذ أكثر من ألفي سنة حاملا معه كميات هائلة من لوحات الفسيفساء التي تعود إلى عدة فترات تاريخية سواء اليونانية أو الصليبية وحتى يومنا هذا. ولإعادة الحياة لهذا الفن في أرض قلسطين تعكف مجموعة من الحرفيين على إنجاز مجموعة جديدة من اللوحات في ورشة يديرها مركز للفسيفساء انشأ منذ عشرين عاما في أريحا أو مدينة القمر بالضفة الغربية على بعد مئات الأمتار عن قصر هشام الأثري الذي يضم أكبر لوحة فسيفساء مكتشفة في العالم حتى الآن.

فمن شخصين فقط بدآ العمل بالمركز في العام الفين واثنين وصل عدد العاملين اليوم الى نحو ستين موظفا يعملون مع المركز بشكل مباشر وغير مباشر من خلال دعمهم بالتدريب وتأهيلهم للعمل من بيوتهم .ويسعى الحرفيون حاليا لإنشاء نصب تذكاري على شكل شجرة تمثل الحضارة في أريحا مستخدمين السيراميك في إنجاز لوحتهم الفسيفسائية التي ستكون بارتفاع خمسة أمتار وعرض ثلاثة أمتار. ويمكن لزائر مركز الفسيفساء مشاهدة نسخ مصغرة للوحات مشهورة كتلك الموجودة في قصر هشام الأثري وتسمى شجرة الحياة .

وشارك مركز الفسيفساء بأريحا في عمليات ترميم للفسيفساء خارج فلسطين كمقدونيا وإيطاليا وسوريا ولبنان. ويهدف المركز إلى عمل نسخ من أرضيات فسيفساء فلسطينية أصلية وعرضها في المكان وتنظيم معارض في شتى المدن الفلسطينية أما شعاره فهو نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني والفسيفساء بشكل خاص وإنتاج لوحات فسيفساء جديدة فضلا عن ايجاد كوادر محلية مهنية متدربة قادرة بصورة دائمة على صيانة لوحات الفسيفساء...