الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرياضة السورية تواجه خطر الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي

الرياضة السورية تواجه خطر الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

وجه الاتحاد الدولي لكرة اليد كتابا شديد اللهجة إلى الاتحاد الرياضي العام بعد حل اتحاد كرة اليد في سورية وطلب الاتحاد الدولي إعادة الاتحاد المقال إلى عمله والتعامل بطريقة قانونية مع هذا الملف الحساس مع تقديم توضيحات.

العالم - سوريا

ويشكل هذا الكتاب تهديدا للرياضة السورية ككل وليس فقط كرة القدم أو اليد وذلك بسبب ما يتم تسميته بالتدخل الحكومي في عمل الاتحادات الرياضية.

ونقل عدد من الإعلاميين الرياضيين عن الاتحاد الدولي لكرة اليد أن الإقالة لم تكن قانونية خاصة وأنها جاءت بكتاب رسمي من الاتحاد الرياضي العام تحت مسمى “حل مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة اليد وتشكيل لجنة تسيير أمور الاتحاد”، حيث إنّ القانون الدولي يشير إلى ضرورة عقد جمعية عمومية لتقرير مصير أي اتحاد دون تدخل طرف ثالث.

وبحسب التقارير من المتوقع أن يصعّد الاتحاد الدولي لكرة اليد بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية في حال استمرار الاتحاد الرياضي العام في قراره.

وجاء في خطاب الاتحاد الدولي بحسب الصحفي مازن الريس: يرجى أخذ العلم أنه وفقًا للمادة 8 من النظام الأساسي لـ IHF ، الاتحادات الأعضاء يجب أن تمتثل لجميع الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا سيما مع المادة 8.2، النقطة 4 والتي تنص على:

يرفض الاتحاد الدولي لكرة اليد أي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد العربي السوري لكرة اليد ونطلب من اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي العام السوريين التفضل ببدء العمل فوراً لإعادة مجلس الإدارة الحالي للاتحاد العربي السوري لكرة اليد.

نطلب منكم التفضل بالامتثال لأحكام النظام الأساسي IHF وإبلاغنا على راحتكم وفي أقرب وقت حول الإجراءات المتخذة لإعادة مجلس الإدارة الحالي لكرة اليد.

ونشر مجموعة من المستندات التي توثق الكتاب الدولي وتحذر من إعادة التجربة الكويتية حيث تم ايقاف النشاط الرياضي لأكثر من سنة بسبب التدخلات الحكومية.

روابط ذات صلة

خزان 'الدويسات' المائي في إدلب يجف لأول مرة منذ إنشائه قبل ثلاثة عقود

'اليونيسكو' تكرم 'أوركسترا' القانون السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تاثير الهجمات على القواعد الاميركية على تواجدها في العراق وسوريا

الاعتقال التعسفي.. سلاح القمع ضد مناهضي التطبيع في السعودية

سوريا.. الحرارة إلى ارتفاع والجو غائم جزئيا بشكل عام

سوريا.. استشهاد مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في ريف حماة

هبوط 9 طائرات روسية محملة بأفراد ومعدات عسكرية في مطار ألما آتا

خطيب جمعة طهران: الاميركان لن ينعموا بالاستقرار بعد اغتيال الشهيد سليماني