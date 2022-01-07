استمرار السعودية في تقويض الاستقرار في لبنان

العالم - استوديو بيروت

كما يتطرق البرنامج الى موضوع استمرار الرياض في بث الفتن بين القوى السياسية المختلفة في هذا البلد حتى وصلت اخيرا الى اتهام حزب الله المشارك في الحكومة والبرلمان بالارهاب على لسان الملك السعودي نفسه.

ويناقش برنامج "استوديو بيروت" عناوين تدخل السياسة السعودية في لبنان ، وما يمكن فهمه من هذا التدخل، حيث أكد ضيف البرنامج غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد وعضو المجلس الوطني للاعلام في لبنان أن المطلوب هو ضرب ركائز المناعة ومعادلات القوة لمصلحة الحلف الأمريكي الصهيوني.

واعتبر قنديل أن المسألة ليست معقدة وليست فيها الغاز ان السعودية تؤدي وظيفة في خدمة السيطرة الأمريكية الصهيونية وان لبنان يمثل قلعة المقاومة ومرتكز شكل عنصر استنهاض لمناخ جديد وثقافة جديدة وبيئة جديدة على صعيد المنطقة، ولذلك فهو يعاقب بسبب هذا الاشعاع الذي مثلته فيه المقاومة بانتصارتها وبتقديمها لنموذج متميز في المرة الأولى ضد الاحتلال الصهيوني ثم في موجبها غزوة التكفير.

واستعرض البرنامج ما قاله السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني في مهرجان الوفاء والكبرياء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس

قائلاً: “يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي صدّر الفكر الوهابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم، الإرهابي هو الذي أرسل آلاف السعوديين لينفّذوا عمليات انتحارية في العراق وفي سوريا وهو أنتم، الإرهابي هو الذي يشن حرباً 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويقتل الأطفال والنساء ويدمّر البشر والحجر وهو أنتم”.

وأضاف: “أما حزب الله فليس إرهابياً بل مقاوم ومدافع ووطني وإنساني وشريف ويدافع عن وطنه وأمته وعن أهله وشعبه وعن المقدسات”.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف :

- غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد وعضو المجلس الوطني للاعلام في لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5985248