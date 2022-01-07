البنك الدولي يوافق على منح ايران قرضا بقيمة 90 مليون دولار لمكافحة كورونا

العالم-إيران

وافادت وزارة الاقتصاد اليوم الجمعة أن علي فكري، اوضح ان البنك الدولي تجاهل محاولات اميركا واللوبي الصهيوني، ووافق على منح القرض إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار إلى أن فوائد هذا القرض هي الأقل نسبة الى التمويلات الدولية الأخرى، وقال: إن جميع احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمعدات لمكافحة أمراض كورونا سيتم شراؤها من قبل منظمة الصحة العالمية وتسليمها لايران، وبالتالي فإن مشاكل وعقوبات التحويل المصرفي لن تكون فعالة في هذا الصدد.



يذكر انه تمت الموافقة للحصول على هذا القرض في آخر اجتماع للحكومة الايرانية.