الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البنك الدولي يوافق على منح ايران قرضا بقيمة 90 مليون دولار لمكافحة كورونا

البنك الدولي يوافق على منح ايران قرضا بقيمة 90 مليون دولار لمكافحة كورونا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الاقتصادالايراني ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية، موافقة البنك الدولي على منح ايرات قرضا قيمة 90 مليون دولار لمكافحة كورونا ، على الرغم من معارضة اميركا والكيان الصهيوني.

العالم-إيران

وافادت وزارة الاقتصاد اليوم الجمعة أن علي فكري، اوضح ان البنك الدولي تجاهل محاولات اميركا واللوبي الصهيوني، ووافق على منح القرض إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار إلى أن فوائد هذا القرض هي الأقل نسبة الى التمويلات الدولية الأخرى، وقال: إن جميع احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمعدات لمكافحة أمراض كورونا سيتم شراؤها من قبل منظمة الصحة العالمية وتسليمها لايران، وبالتالي فإن مشاكل وعقوبات التحويل المصرفي لن تكون فعالة في هذا الصدد.

يذكر انه تمت الموافقة للحصول على هذا القرض في آخر اجتماع للحكومة الايرانية.

روابط ذات صلة

انخفاض عدد ضحايا كورونا في ايران الى اقل من 20

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لـ'داعش' في كركوك

زيباري يكشف تفاصيل اجتماع الوفد الكردي مع التيار الصدري في بغداد

الرئيس التونسي يدافع عن تمويله بالانتخابات.. ودعوة لحماية القضاء

طالبان تحض الأسرة الدولية لتقديم الدعم للأفغان من دون 'تحيّز سياسي'

الخارجية الايرانية: نحن على استعداد للحوار مع الدول المعنية بحادث سقوط الطائرة الاوكرانية

بعد قصفه من الاحتلال التركي.. صيانة الخط المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر