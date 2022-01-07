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كيف نزيل بقايا المبيدات عن الخضراوات نهائياً

كيف نزيل بقايا المبيدات عن الخضراوات نهائياً
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أحياناً تحتوي الخضار والفواكه التي يتم شراؤها من المتاجر على بقايا المبيدات الحشرية، ومن الممكن أن تُلحق هذه المواد ضرراً كبيراً بالصحة.

العالم-الصحة

ولتجنّب ذلك من المهم تعلّم أسهل الطرق للتخلص منها كالاستعانة ببيكربونات الصودا أو عصير الليمون. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن هذا يمكن أن يحد من نمو البكتيريا الضارة، ومنها السالمونيلا وغيرها.

ولهذا يجب وضع كمية كافية من الماء في وعاء كبير وإضافة ملعقتَي طعام من بيكربونات الصودا أو عصير الليمون.

بعدها توضع الفواكه والخضار في الماء. وتُترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

ومن المهم نزع الأوراق والغصون التي يمكن أن تشكل بيئة ملائمة لتجمّع بقايا المبيدات.

وأخيراً. يجب غسل الثمار بالكثير من الماء النقي. ثم حفظها بالطريقة الصحيحة لمنع تعفنها. وهكذا يمكن الشعور بالأمان أثناء تناولها.

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كيف نزيل بقايا المبيدات عن الخضراوات نهائياً