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برلماني ايراني: نرفض تحديد مهلة في مفاوضات فيينا

برلماني ايراني: نرفض تحديد مهلة في مفاوضات فيينا
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية جليل رحيمي جهان ابادي رفض طهران تحديد أية مهلة زمنية من قبل الاطراف الاخرى في مفاوضات فيينا.

العالم-إيران

وقال النائب عن أهالي تربت جام/ شمال شرق/ رحيمي جهان ابادي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن أي اتفاق مع الغربيين ينبغي ان يقوم على أساس رفع الحظر فقط لأن طهران نفذت التزاماتها في إطار الاتفاق النووي فيما انتهكه الغربيون بل فرضوا حظرا بأشكال عديدة.

وأعرب عن أسفه لأن الغربيين يريدون من ايران العودة الى التزاماتها في الاتفاق ومن ثم يقومون برفع الحظر أو التباحث حول هذا الموضوع فيما بعد وهو ماترفضه طهران.

وشدد رفض ايران تحديد أية مهلة زمنية من قبل الغربيين حول أمد المفاوضات فيما أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية عدة مرات انها على استعداد لتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في حال تم تأمين مصالحها وبالتالي فإن تقديم تحليلات أخرى بهذا الشأن عن المفاوضات تضع التحديات أمام مسار إحياء الاتفاق النووي.

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