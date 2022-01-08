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العامري للوفد الكردي: قدمنا كل ما نستطيع من أجل التفاهمات

العامري للوفد الكردي: قدمنا كل ما نستطيع من أجل التفاهمات
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، خلال استقباله الوفد الكردي المشترك، أن الاطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح احد.

العالم-العراق

وذكر بيان لتحالف الفتح، ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل مساء الجمعة الوفد الكردي المشترك في مكتبه ببغداد، وأبلغ العامري، الوفد خلال اللقاء، أن الاطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح احد، وأن تفاهم المكون السني فيما بينهم وكذلك المكون الكردي يفرض تفاهماً شيعياً".

وقال العامري للوفد، بحسب البيان، "قدمنا كل مانستطيع من اجل التفاهمات، وسوف نعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذه التفاهمات لأن البلد امامه تحديات كبيرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة القادمة امامها مسؤوليات جسام وتحتاج لانسجام سياسي ومجتمعي".

وشكر العامري، الحزبين الكرديين لعدم تغليبهما طرف على آخر ودعمهما للتفاهمات داخل البيت الشيعي.

من جانبه قال الوفد الكردي خلال اللقاء، إن "رأينا كان واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا لانريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر"، مؤكداً "نحن نعتبر انفسنا حلفاء للطرفين وهذا ما فيه مصلحة العراق، وهذا رأي القوى السياسية السنية أيضاً".

وأضاف الوفد، "لدينا قضايا تحتاج للمعالجة بين المركز والاقليم، وصداقتنا معكم مهمة لمعالجة ذلك"، مؤكداً "نسعى دوماً لنكون طرف حل وليس تأزيم، وهذا يصب في مصلحة العملية السياسية".

وأشار الوفد الكردي، إلى أن "التشدد ليس حلاً، وإنما الحوار هو الحل، وسنستمر في بذل كل الجهود ليكون البيت الشيعي موحداً".

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