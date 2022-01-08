الصاروخ الايراني الذي اقلق امريكا.. فما هو؟

وايضاً اصبحت ايران دولة مقتحمة للفضاء الخارجي، حيث اطلقت وزارة الدفاع الايرانية مؤخراً بنجاح صاروخاً حاملاً للاقمار الاصطناعية وبثلاث شحنات من الاجهزة العلمية والبحثية حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة، مؤكدة ان الاقمار الايرانية لا علاقة لها بالاغراض العسكرية.

والاهمية ليست فقط بان هذا الصاروخ يحمل اجهزة بحثية علمية لاكتشاف كل ما له بواقع الحياة، بل تكمن الاهمية ان هذا الامر هو من تصنيع ايران.

طبعا هذا الامر كان محط اهتمام العالم وكل اعلامه سلط الضوء على ما قامت به ايران، وما هو الهدف منه.

هو تقدم لايران على المستوى العلمي وانجاز علمي ولاغراض علمية وكما هو واضح في البيانات الايرانية، ولكن كالعادة هناك اعداء لايران يخرجون في عملية تضليل واضحة ولم يعجبهم هذا الامر، وان كل ما تعمل ايران يربطونه باشياء اخرى، لتزعم واشنطن ان هذا الامر يشكل خوفا وقلقا ويمثل انتهاكا للقرار الدولي رقم 2231 وان مركبات الاطلاق الفضائية تشمل تقنيات تستخدم في الصواريخ الباليستية وخاصة الطويلة المدى، يعني "شو خص عباس بدرباس" لا يُعرف.

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