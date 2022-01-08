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مصر تسجل 821 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

مصر تسجل 821 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

سجلت السلطات الصحية في مصر، 821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى وفاة 27 حالة جديدة.

العالم - مصر

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، خروج 939 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وأكد المتحدث باسم الصحة أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى أمس، هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، و21909 حالات وفاة.

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