مصر تسجل 821 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

العالم - مصر

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، خروج 939 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وأكد المتحدث باسم الصحة أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى أمس، هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، و21909 حالات وفاة.