عون يبدأ مشاوراته لعقد مؤتمر الحوار الوطني والحريري يعتذر عن المشاركة

العالم - لبنان

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن عون التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وعرض عون مع ميقاتي ”الدعوة إلى الحوار للبحث في عدد من المواضيع الأساسية التي أشار اليها في رسالته الأخيرة الى اللبنانيين، وما يمكن أن يطرح من مواضيع أُخرى تندرج في إطار التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة”.

يذكر أن عون كان قد دعا في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.

من جهته أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري ميشال عون اعتذاره عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخراً الرئيس عون، معتبراً أن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.

وأجرى الحريري ” اتصالاً بالرئيس العماد ميشال عون ، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح الرئيس عون بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني”، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري.

وأبلغ الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.

كان الرئيس اللبناني عون، قد دعا في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.