الكشف عن مشاهد نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في السفينة الإماراتية

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في بيان مقتضب قبل قليل، إن القوات المسلحة ستكشف عصر اليوم عبر القنوات الوطنية مشاهد وصور توثق عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن العسكرية الإماراتية روابي خلال الفترات الماضية مع تفاصيل الرحلات العسكرية من موانئ العدوان إلى اليمن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت يوم الـ3 من يناير الجاري، ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية دخلت المياه اليمنية بدون ترخيص، وهي تمارس أعمالاً عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.

وأوضحت القوات المسلحة أن السفينة المعادية تحمل معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني .. وقالت: “منذ أسابيع، وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قِبل قواتنا، وقد نفذت أعمالاً عدائية عدة، ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية”.