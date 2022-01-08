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الحشد الشعبي يدين استهداف البيشمركة في كركوك

الحشد الشعبي يدين استهداف البيشمركة في كركوك
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أدانت هيئة الحشد الشعبي العراقي، استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بكركوك شمال العراق.

العالم-العراق

وذكرت الهيئة في بيان، أنها تدين بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري مساء الجمعة، مؤكدة ان اي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي.

ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".

وكان قائد المنطقة الخامسة غرب كركوك نوري حمه علي قد أفاد باستهداف مواقع للبيشمركة في منطقة التون كوبري بعدة صواريخ، دون وقوع أية إصابات بالاشخاص او بحواجز المواقع.

وقال حمه علي، الجمعة، 07 كانون الثاني، إنه "أطلقت بعض الصواريخ على منطقتنا، لكن لحسن الحظ لم تقع إصابات".

وأضاف أن "هناك حصن وقد تم انفجار الصواريخ خلفه"، مؤكدا ان الصواريخ كانت موجهة إلى قوات البيشمركة، لكنها لم تتعرض للأذى.

وأكد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق، الجمعة، أن 8 صواريخ كاتيوشا سقطت على بردي قرب الحي الخامس في كركوك لم تسفر عن أية أضرار مادية وجسدية.

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الحشد الشعبي يدين استهداف البيشمركة في كركوك

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