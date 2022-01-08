ممثلية ايران الدائمة بالامم المتحدة ترد على مقال عدائي لصحيفة اميركية

العالم - ايران

نشرت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تغريدة في تويتر ردا على المقال العدائي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقالت : ان تشجيع ونصيحة الزعماء لانتخاب الخيار العسكري - خاصة عندما تجري عملية دبلوماسية جادة - هو عمل احمق وعدائي ومخالف لمبادئ القانون الدولي.

واضافت: أولئك الذين يصممون وينفذون مثل هذه الخطط المتهورة سيتحملون مسؤولية عواقبها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت مقالا جاء فيه، انه في حال احتمال فشل المحادثات الجارية في فيينا ، سيكون من الأفضل للرئيس الأميركي جو بايدن الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية.