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ممثلية ايران الدائمة بالامم المتحدة ترد على مقال عدائي لصحيفة اميركية

ممثلية ايران الدائمة بالامم المتحدة ترد على مقال عدائي لصحيفة اميركية
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

ردت ممثلية ايران الدائمة لدى الأمم المتحدة على مقال عدائي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية، واعتبرت إن تشجيع زعماء الدول لانتخاب الخيار العسكري هو أمر أحمق وعدائي ومخالف لمبادئ القانون الدولي.

العالم - ايران

نشرت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تغريدة في تويتر ردا على المقال العدائي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقالت : ان تشجيع ونصيحة الزعماء لانتخاب الخيار العسكري - خاصة عندما تجري عملية دبلوماسية جادة - هو عمل احمق وعدائي ومخالف لمبادئ القانون الدولي.

واضافت: أولئك الذين يصممون وينفذون مثل هذه الخطط المتهورة سيتحملون مسؤولية عواقبها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت مقالا جاء فيه، انه في حال احتمال فشل المحادثات الجارية في فيينا ، سيكون من الأفضل للرئيس الأميركي جو بايدن الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية.

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ممثلية ايران الدائمة بالامم المتحدة ترد على مقال عدائي لصحيفة اميركية

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