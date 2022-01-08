الاطار التنسيقي يكشف تفاصيل لقائه بالوفد الكردي في منزل المالكي

العالم-العراق

وذكر الاطار في بيان، ان "قادة الاطار التنسيقي استقبلوا، الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي ل‍حزب الاتحاد الوطني عماد احمد، وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد" .



وبحسب البيان، "استعرض الجانبان ملف الانتخابات والملابسات والاعتراضات التي رافقت سير العملية الانتخابية وملف تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكدين "ضرورة التوصل الى تفاهمات مشتركة تسهم في معالجة الاشكاليات الراهنة والانتقال الى مرحلة تشكيل الحكومة عبر تعاون جميع الأطراف والقوى الوطنية بعيدًا عن الاقصاء والتهميش لأي مكون من مكونات الشعب العراقي".



واضاف البيان، انه "تم الاتفاق على احترام خصوصية المكونات الاجتماعية، وعدم الوقوف مع طرف على حساب طرف اخر، من اجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها".

ويوم أمس الجمعة التقى الوفد الكردي المشترك الذي يمثل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، بعد أن اجتمع مع الكتلة الصدرية في مقر الهيئة السياسية للتيار في العاصمة بغداد.

وأبلغ زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الوفد الكردي المشترك خلال لقائه بمكتبه في بغداد، أن الإطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح أحد، فيما قال الوفد الكردي إن "رأينا كان واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا لانريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر".

وتتواصل المشاورات السياسية في العراق تمهيدا للوصول إلى تحالفات وتوافقات لحسم الكتلة النيابية الكبرى وتسمية رئيس مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية يوم غد الاحد.