سوريا.. بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في درعا بدءا من الغد

العالم - سوريا

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة الدكتور أحمد العوض في تصريح لمراسل سانا أن الشخص الواحد يحصل على أربع ربطات أسبوعياً والشخصين على ست ربطات والثلاثة أشخاص على سبع ربطات.

كما تحصل الأسرة المكونة من أربعة أشخاص أسبوعياً على 10 ربطات ومن خمسة أشخاص على 12 ربطة ومن ستة أشخاص على 14 ربطة ومن سبعة إلى ثمانية أشخاص على 18 ربطة ومن 9 إلى 11 شخصاً على 24 ربطة ومن 12 إلى 13 شخصاً على 30 ربطة ومن 14 شخصاً وما فوق على 36 ربطة أسبوعياً.

وذكر العوض أن تنفيذ هذا الإجراء عبر البطاقة يتم بالتعاون مع شركة تكامل مبيناً أن المديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك من إحصائيات السكان وتأمين الأجهزة وتوزيعها أصولاً.

وكان تم تطبيق آلية بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية منذ عام 2020 في دمشق وريفها من خلال المخابز والمعتمدين ولجان الأحياء ومنافذ بيع السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.