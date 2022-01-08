الشطري يؤكد وضع خطط للتصدي للتهديدات في النجف الأشرف

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وذكر بيان للجهاز، أن "الشطري والوفد المرافق له عقد اجتماعاً موسعاً في محافظة النجف الاشرف ضم اعضاء الإدارة المحلية والقيادات الأمنية فور وصوله".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لاستكمال الجهود المبذولة في مواجهة التحديات ومكافحة ظاهرة المخدرات والقضاء على الجريمة المنظمة عبر تكثيف العمل الاستخباري والميداني بما يضمن ديمومة الاستتباب الامني لما تتمتع به المحافظة من خصوصية دينية وسياسية وثقافية".

وأكد الشطري وفقا للبيان وضع الخطط الكفيلة بالتصدي للتهديدات التي تحاول زعزعة الأمن وتعكير صفو الاستقرار الذي تشهده المحافظة".