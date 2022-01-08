شاهد: القوات الاجنبية والمرتزقة يعرقلان جهود الانتخابات الليبية

العالم- مراسلون

وصرح المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن لجنة خارطة الطريق المكونة من أقاليم البلاد تعمل على إنجاح سير العملية الإنتخابية المتمثلة فى الإستحقاق الرئاسي والبرلماني في أقرب وقت ممكن مع تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية.

ومع إعلان المفوضية العليا للإنتخابات عن تأجيل الإستحقاق الإنتخابي الذي كان مبرمجا في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول الماضي، يرى مراقبون أن هذه اللجنة البرلمانية تنتظرها تحديات عديدة لعل أبرزها تواصل تواجد القوى الأجنبية والمرتزقة إضافة إلى غياب التأمين اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، تحاول البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة ستيفاني وليامز على عقد لقاءات مع عديد الأطراف الفاعلة بالتوازي مع عمل اللجنة البرلمانية في محاولة لإيجاد أرضية ملائمة تجرى وفقها الانتخابات وتجنب البلاد شبح التأجيل من جديد.

