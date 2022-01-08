الحكيم يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد الكردي

العالم - العراق

وقال السيد عمار الحكيم: "استقبلنا وفد الحزبين الكرديين المشترك برئاسة السيد عماد أحمد وتداولنا في الشأن السياسي واستحقاق الدورة النيابية الخامسة والإستعداد للجلسة الأولى والتوقيتات الدستورية المرتبطة بها، حيث أكدنا ضرورة تحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية عند إبداء المواقف".

واضاف: "بيّنا أن التجارب التي مر بها العراق أثبتت حاجة الجميع للجميع فلا يمكن لطرف أن يكون بمعزل عما يجري في العراق، وثمنا الموقف الموحد للإخوة الكرد، كما دعونا إلى الإسراع بتشكيل الحكومة ومعالجة احتياجات الناس والأخذ بأولوياتهم".