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باقري: الخلافات في مفاوضات رفع الحظر آخذة في الانحسار

باقري: الخلافات في مفاوضات رفع الحظر آخذة في الانحسار
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في أحدث تقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار.

العالم - ايران

اعلن ذلك مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني في تصريح للصحفيين مساء اليوم السبت في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4 + 1 وقبل مغادرة فندق كوبورغ ، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما .

وتقر معظم الدول المشاركة في المحادثات بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات ، وبالتالي يمكننا أن ندعي بحذر أنه على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج الذي ينتظرنا ، بدأ العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي.

قبل ساعات ، وصف كبير المفاوضين الروس أجواء المحادثات بأنها إيجابية وجادة. وكتب على تويتر أن المحادثات تمضي قدما وتتقدم. ووفقا له ، فإن الأطراف المفاوضة الأخرى لديها تقييم مماثل لعملية المفاوضات.

وبحسب التقرير ، توجه أعضاء مجموع 4+1 إلى فندق ماريوت بعد الاجتماع مع علي باقري لمناقشة آخر تطورات المفاوضات مع الوفد الأمريكي.

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