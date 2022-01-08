مبادرة اممية بعد فشل مبادرات داخلية لتجاوز الازمة السودانية

خاص بالعالم

الأمم المتحدة قالت وفي بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية حيث ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.

ومنذ قيام الجيش السوداني بالانقلاب على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة في الخامس والعشرين تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين.

ورغم تعهد قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف ألفين وثلاثة وعشرين، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه ما اعتبره المتظاهرون خيانة.

والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها.

وأوضح ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس أن العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول الديموقراطي.