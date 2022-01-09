عضو بدولة القانون: الاطار سيذهب الى البرلمان باعتباره الكتلة الاكبر

العالم-العراق

وقال الصوفي بحسب قناة الغدير، السبت، ان ”قوى الاطار التنسيقي تأمل ان يتم الاتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب ككتلة موحدة الى البرلمان تلافيا لما قد يحصل مستقبلا من عقبات امام تشكيل الحكومة”.

مضيفا ”كانت هناك تفاهمات واسعة بين الاطار والتيار الصدري كما هو الحال مع جميع الكتل والمكونات الاخرى للوصول الى رؤى موحدة ومشتركات يمكن من خلالها تذليل العقبات والاسراع في عملية اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة”.

واشار الصوفي الى ان ”هناك خلافات بين القوى السنية المتمثلة بتقدم وعزم على اختيار مرشح لرئاسة البرلمان وهذا الامر ينسحب ايضا الى البيت الكردي وعدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية،بالتالي الخلافات موجودة“.

وختم قوله ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة لجميع الكتل لحسم موقفها والخروج باتفاقات على المرشحين للاسراع بتشكيل الحكومة.