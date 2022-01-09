الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو بدولة القانون: الاطار سيذهب الى البرلمان باعتباره الكتلة الاكبر

عضو بدولة القانون: الاطار سيذهب الى البرلمان باعتباره الكتلة الاكبر
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد عضو ائتلاف دولة القانون في العراق، احمد الصوفي، ان "الاطار التنسيقي" سيذهب الى جلسة البرلمان الاحد ممثلا عن الكتلة الاكبر، مشيرا الى وصول مقاعد الاطار الى 100 مقعد نيابي.

العالم-العراق

وقال الصوفي بحسب قناة الغدير، السبت، ان ”قوى الاطار التنسيقي تأمل ان يتم الاتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب ككتلة موحدة الى البرلمان تلافيا لما قد يحصل مستقبلا من عقبات امام تشكيل الحكومة”.

مضيفا ”كانت هناك تفاهمات واسعة بين الاطار والتيار الصدري كما هو الحال مع جميع الكتل والمكونات الاخرى للوصول الى رؤى موحدة ومشتركات يمكن من خلالها تذليل العقبات والاسراع في عملية اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة”.

واشار الصوفي الى ان ”هناك خلافات بين القوى السنية المتمثلة بتقدم وعزم على اختيار مرشح لرئاسة البرلمان وهذا الامر ينسحب ايضا الى البيت الكردي وعدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية،بالتالي الخلافات موجودة“.

وختم قوله ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة لجميع الكتل لحسم موقفها والخروج باتفاقات على المرشحين للاسراع بتشكيل الحكومة.

روابط ذات صلة

كتل عراقية تعقد تحالفات والصدر يدعو لتشكيل حكومة أغلبية وطنية

السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل "حكومة اغلبية وطنية"

الاطار التنسيقي يكشف تفاصيل لقائه بالوفد الكردي في منزل المالكي

يضم 10 نواب.. الإعلان عن تحالف سياسي جديد في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جلسة البرلمان الأولى.. ماذا على طاولة مجلس النواب العراقي؟

رئيس وزراء اليابان: هذا ما فهمته عندما كنت وزيرا للخارجية!

شاهد: ما سبب غموض المشهد السياسي في العراق؟

الدفاع الروسية تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان

العراق.. تفاهمات سياسية تحدد المسار لتشكيل الكتلة الأكبر

داخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد