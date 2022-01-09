حبس رجل أعمال مصري شهير لإرتكابه بــ'عمل شنيع'!

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وقالت النيابة، في بيان، إنها أمرت "بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر (...) وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيا".



والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في مجالي القطاع العقاري والإعلام، وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات، التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية، قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى عام 2018.



وأفاد بيان النيابة بأنها كانت تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به المتهم بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف جنوب البلاد.



واستمعت النيابة العامة لأقوال "الفتيات المجني عليهن، اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن من دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي مدة أسبوع، ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة".



وأكدت تحريات الشرطة "صحة ارتكاب المتهم للجريمة"، إلا أنه "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، بحسب المصدر نفسه.



من جهتها، قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مؤسسة "الأيدي الأمينة" لرعاية الفتيات لرجل الأعمال الأمين في بني سويف، أُغلقت فورا بعد اكتشاف مخالفات يُحاسب عليها القانون.



وأضافت في بيان صحفي أن "الوزارة بادرت بإبلاغ النيابة العامة عن الواقعة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ولم يكن في مقدورها الإعلان عن حجم المخالفات؛ التزاما منها بسير التحقيق، والأمر الآن قيد التحقيق في النيابة العامة".



وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو احتوى على اعترافات صادمة للمجني عليهن في القضية.



وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الفتيات وهن يستغثن من محمد الأمين، الذي استغل كونهن أيتاما.