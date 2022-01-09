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انفوغرافيك..

رؤساء السن والمنتخبون لمجلس النواب العراقي

رؤساء السن والمنتخبون لمجلس النواب العراقي
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاحد 9/1/2022 جلسته الأولى من دورته التشريعية الخامسة، لتسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولاً ثم رئيسي الجمهورية والوزراء وتضع اللبنة الأساس لشكل الحكومة المقبلة.

العالم - انفوغرافيك

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