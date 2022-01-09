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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون يهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، منهم طلبة معاهد توراتية، اقتحموا باحات الأقصى من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، خلال الفترة الصباحية.

وأشارت إلى أن المستوطنين، تجوّلوا في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول "الهيكل" المزعوم.

وتنظم سلطات الاحتلال بين حين وآخر ما تسميها بـ"جولات تعريفية" في ساحات الحرم لتعريف طلبة المعاهد التوراتية بالمكان، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونشر ناشطون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات تظهر عمليات الاقتحام، بملابس دينية لأداء الطقوس التلمودية.

يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى من المستوطنين، تتم بأعداد كبيرة، وبرعاية شرطة الاحتلال، حيث تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد الأقصى، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" في استهداف المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة"، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس".

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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