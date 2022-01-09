هل ستعود شخصيات سابقة الی رئاسة البرلمان العراقي؟

العالم - خاص بالعالم

واعتبر الجابري في حديث لقناة العالم الاخبارية ان هناك أمور تفرض علی المكونات السياسية في البرلمان، منها رئاسة البرلمان والتي يتم اختيارها من المكون السني وتفرض علی باقي المكونات.

وأكد ان التجاذبات السياسية التي شهدها البلاد منذ الانتخابات الی اليوم لم تتيح للقوی السياسية التفاهم علی شخصيات والاتفاق عليها وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه علی الاخرين.

وشدد علی أن المفترض عدم عودة رئيس برلمان تسبب في مشاكل في الدورة السابقة الی رئاسة البرلمان وهذا ما ينطلي علی نواب الرئيس أيضاً لان البلد سوف يدور في نفس المشاكل السابقة.

وأنتقد الجابري أداء البرلمان السابق مؤكداً انه كان سبب الكثير من المشاكل وعطل الكثير من الملفات ولم يقم بالدور الذي كان عليه.

وبيّن ان البرلمانات العراقية لم ترتقي لحد الان الی المستوی المطلوب منها ولم تمثل الشعب بالشكل المطلوب وهذا ماولد نوعاً من النقمة الشعبية ومقاطعة الانتخابات.

واعتبر الجابري انه علی البرلمان الجديد والحكومة الجديدة اعادة ثقة الشعب العراقي بالعملية الديموقراطية.

ومن المنتظر، ان تعقد اليوم الأحد، جلسة مجلس النواب بدورته الجديدة، وذلك لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وسينتخب النواب الجدد في البرلمان العراقي لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة.