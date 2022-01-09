ستولتنبيرغ: خطر اندلاع نزاع بين الناتو وروسيا لا يزال ممكنا

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وقال ستولتنبيرغ، في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد: "من الممكن إيجاد حل سياسي وأخذ مباعث قلق روسيا بعين الاعتبار... لكن خطر نشوب نزاع لا يزال مستمرا".

وتوعد ستولتنبيرغ بـ"إجراءات ردع من قبل الناتو" بحق روسيا في حال اندلاع مثل هذا النزاع بين الطرفين".

وتابع الأمين العام للحلف: "الناتو سيأمل في السيناريو الأفضل وسيعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه، لكنه سيستعد للأسوأ".

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا وتحذيرات متكررة من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية.