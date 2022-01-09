صالح والاعرجي يهنئان الحلبوسي بفوزه برئاسة البرلمان

العالم - العراق

وقال صالح في بيان : "أتقدمُ إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس النواب الموقر لدورة ثانية، وأعرب عن خالص تمنياتنا لكم بالنجاح في أداء مهامكم ولمجلس النواب الجديد بالتوفيق في مهامه الوطنية والدستورية، وتلبية الاستحقاقات المنتظرة بتشكيل حكومة مقتدرة تخدم تطلعات شعبنا العراقي".

كما قدم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، التهنئة للنائب محمد الحلبوسي بمناسبة فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب في دورته الخامسة.

وقال الاعرجي في بيان: "يسرني ان اتقدم لكم بالتهنئة والتبريك بفوزكم بثقة نواب الشعب بالتجديد للولاية الثانية بعد نيلكم ثقة الشعب بالفوز بعضوية البرلمان".



واضاف: "مهمتكم كبيرة وعظيمة والشعب بانتظار العمل الدؤوب والمشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالواقع الخدمي والصحي والتعليمي والاقتصادي والامني والمجتمعي وانصاف المظلومين ورفع الحيف وكلنا ثقة بكم وبالمجلس الموقر لتحقيق امال وطموحات الشعب العراقي داخلياً واقليمياً ودولياً".