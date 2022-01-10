في شبوة..معارك عنيفة بين مرتزقة العدوان السعودي والقوات اليمينة

العالم - مراسلون

وسط استمرار الصراع وتجذره بين أدوات العدوان السعودي الاماراتي ليتوسع المخطط تجاه حض موت والمهرة تستعر المواجهة بين كر وفر في شبوة جنوب شرق اليمن، بين قوات الجيش اليمني مسنودا باللجان الشعبية ومرتزقة العدوان السعودي الإمارتي مايسمى المليشيات السلفية المتطرفة المسنودة بغطاء جوي مكثف على على عسيلان وبيحان وسط تكبد العدوان العشرات من قيادته الميدانية بعمليات نوعية دقيقة.

وقال الصحفي اليمني فضل البرطي: "مايحدث في المناطق الجنوبية اليوم من صراعات بينية بين العدوان وادواته هو انكشاف لمشاريع العدوان، لان العدوان الان يسعى الى تصفيات ادواته على الساحة وهذا في إطار المخطط الذي انطلق من اجله، المشروع الاماراتي اليوم يتجه نحو حضر موت وشبوة ايضا، وسط افلاس كبير وهزائم وانكسارات ممتالية ومتكررة".

منذ وصول المليشيات المدعومة امارتيا إلى شبوة، وتموضعها في مواقع حزب الإصلاح يبحث العدوان عن انتصارات إعلامية وهمية بترويج كبير لمحاولة إيقاف تقدم الجيش على ابوب مدينة مأرب، معطيات ميدانية تتحدث عن نفسها بصراع بيني يعيشه العدوان وأدواته وسط تخبط وافلاس عسكري ينعكس بغارات هستيريا لتصفية الكثير من ادواته، في مبرر نيران صديقة ناهيك عن غارات أخرى استهدفت المواطنين وممتلكاتهم في الأحياء السكنية والمدنية في مديريات شبوة وعلى جبهة الساحل الغربي من مديرية مقبنة غرب تعز.

وقال احد المواطنين اليمنيين: "هذه جرئمة شنيعة من العدو، يضربون النساء، اذا يريدون مواجهة الرجال ليذهبوا الى الجبهات، لكنهم يهربون من الرجال ويضربون النساء، واستشهدت اربعة نساء وثلاثة جرحى".

وفي ظل ماتشهده المناطق الجنوبي من صراع وتصدع بين فصائل العدوان يواصل العدوان الإمارتي في توسع قواعدها العسكرية في الجزر والمواقع الاستراتيجية الغنية بالثروات من باب المندب إلى سقطرى.

في مايواصل العدوان السعودي الاماراتي مشروعه نحو الفوضى والاقتتال في باقي المناطق الجنوبية يعكس هذا هزائم العسكرية امام الجيش واللجان الشعبية بمزيد من الجرائم التي تحصد ارواح الابرياء من الاطفال والنساء.

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